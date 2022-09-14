На строительство и ремонт дорог в 2023-2024 годах Башкирия привлекла 70 млрд рублей

На проектирование, строительство и реконструкцию федеральный трасс в 2023-2024 годах Башкирия привлекла порядка 70 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проектирование, строительство и реконструкцию федеральный трасс в 2023-2024 годах Башкирия привлекла порядка 70 млрд рублей. Объем выделенного финансирования в 2021 и 2022 годах составлял 8,6 и 23 млрд соответственно. Об этом на заседании «Транспортный час» 13 сентября сообщил министр транспорта республики Александр Булушев.

На совещании были озвучены дорожные проекты, реализация которых запланирована на 2023-2024 годы:

– реконструкция въезда в Уфу с трассы М-5 по улице Центральной (начало в 2023 году);

– ремонт 63 километров трассы М-5 в Уфимском, Иглинском, Благоварском, Туймазинском и Буздякском районах республики (продолжение работ в 2023 году;

– реконструкция 10-километрового участка трассы М-7 в Уфимском районе (завершение в 2023 году);

– реконструкция 20-километрового участка трассы М-7 в Дюртюлскином районе (завершение в 2024 году);

– строительство 61-километрового участка трассы М-7 в обход пяти населённых пунктов – Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново (завершение к концу 2024 года);

– капитальный ремонт 23-километрового участка трассы Р-240 в обход Стерлитамака (работы запланированы на 2023-2025 год);

– реконструкция 72-го километра трассы Р-240 рядом Новый Кальчир в Аургазинском районе, где часто происходят оползни (начало в 2023 году).