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Происшествия14 сентября 2022 4:49

На крыше 9-этажного дома в башкирском Стерлитамаке обрушились плиты

Инцидент на контроль взял Госжилнадзор
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госжилнадзор РБ

фото: Госжилнадзор РБ

На крыше 9-этажного жилого дома по улице Коммунистической, 108 в башкирском городе Стерлитамаке обрушились плиты на чердак. Об этом 13 сентября сообщил региональный Госжилнадзор. Специалисты ведомства, а также представители управляющей компании и общественности осмотрели аварийную кровлю.

фото: Госжилнадзор РБ

фото: Госжилнадзор РБ

– Оценен характер ущерба, место обрушения локализовано, управляющей организацией предприняты меры по обеспечению безопасности жильцов данного многоквартирного дома. В настоящее время готовится проект срочного ремонта, – передали в Госжилнадзоре.

Там добавили, что инцидент находится на контроле.