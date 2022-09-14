На крыше 9-этажного дома в башкирском Стерлитамаке обрушились плиты

фото: Госжилнадзор РБ

На крыше 9-этажного жилого дома по улице Коммунистической, 108 в башкирском городе Стерлитамаке обрушились плиты на чердак. Об этом 13 сентября сообщил региональный Госжилнадзор. Специалисты ведомства, а также представители управляющей компании и общественности осмотрели аварийную кровлю.

фото: Госжилнадзор РБ

– Оценен характер ущерба, место обрушения локализовано, управляющей организацией предприняты меры по обеспечению безопасности жильцов данного многоквартирного дома. В настоящее время готовится проект срочного ремонта, – передали в Госжилнадзоре.

Там добавили, что инцидент находится на контроле.