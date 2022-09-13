В Уфе «Hyundai Sonata» смял «Ладу Гранта», у которой посреди дороги кончился бензин

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева 13 сентября произошла авария, в которой пострадал пассажир отечественного автомобиля. По данным Отдела ГИБДД по Уфе, в первом часу дня на оживленной магистрали столкнулись «Hyundai Sonata» и «Лада Гранта». 55-летний водитель иномарки двигался в сторону улицы Лесотехникума и буквально на полном ходу влетел в стоящую посреди дороги «Ладу». От удара машину смяло пополам.

По данным ГИБДД по городу Уфа, в результате аварии 25-летний пассажир «Лады Гранта» получил различные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции. По предварительным данным, у отечественного автомобиля посреди движения кончился бензин.