В Уфе отменили перенесенный с весны концерт группы «Сплин»

Группа отменила концерты в Уфе и Перми Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Концерт популярной российской рок-группы «Сплин» в Уфе был отменен, сообщает радиостанция «Business FM Уфа». Петербуржцы должны были выступить в «Тинькофф Холл» сегодня, 13 сентября. Однако мероприятие было отменено, как был отменен их же концерт в Перми, намеченный на 14 сентября. Официально причины отмены концертов не озвучивались.

Как известно, концерт «Сплина» в Уфе изначально должен был пройти 11 мая 2022 года, но тогда выступление Александра Васильева и компании перенесли на осень. Возврат билетов на несостоявшийся концерт рокеров полностью ложится на плечи организаторов, пояснил в беседе с «Business FM Уфа» гендиректор «Тинькофф Холл Уфа» Сергей Миролюбов.

- Мы в данном случае выступаем как арендодатель, мы даем площадку в аренду, и промоутер ведет артиста на определенную дату. Поэтому возврат билетов ложится также на промоутера. И отменить концерт, который сделал другой организатор, площадка тоже не может. Принимает решение организатор, - подчеркнул Миролюбов.