Уфимец протянул кабель с окна девятого этажа на улицу для зарядки электромобиля

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Житель Уфы протянул кабель с окна девятого этажа на улицу для зарядки электромобиля. Об этом на личной странице в социальных сетях рассказала соседка мужчины.

Гражданка в своем обращении задается вопросом, насколько правомерно таким образом заряжать транспорт, поскольку она предполагает, что для этого необходимо согласие других жильцов дома, а также разрешение администрации района, Госпожнадзора и Горэлектросетей.

– Висит в любую погоду. Провод висит постоянно, а если его тронут дети? Не ударит ли током? Прошу разъяснить, законно ли вообще проводить зарядку электромобилей во дворе дома таким способом, – написала уфимка.