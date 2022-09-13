В Уфе горожан терроризирует стая агрессивных собак

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировском районе Уфы горожан терроризирует стая агрессивных собак. Об этом на личной странице в социальных сетях Радия Хабирова рассказала местная жительница.

Свора из 8-11 животных, по словам Алены П., появилась в районе улиц Академика Ураксина и Высотная.

– Собаки огромные! Взрослым страшно выходить, а нам детей приходится одних отправлять в школу, которая находится далеко! Службы по отлову говорят что выезжают, но видимо выезды производятся раз в неделю и собак они не находят. Просим принять меры! – пишет женщина.

На обращение уфимки ответила сотрудник рабочей группы администрации Кировского района Елизавета Рисаева.

– Нам сообщила подрядная организация, что выезжали 7 сентября, но собак не обнаружили. По состоянию на 13 сентября адрес в работе. Вернемся к вашему сообщению до 21 сентября, – заявила чиновник.