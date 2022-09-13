За январь-август 2022 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 88 человек

В Башкирии за январь-август 2022 года от отравления алкоголем скончались 88 жителей – на 30 меньше, чем за аналогичный прошлогодний период

В Башкирии за январь-август 2022 года от отравления алкоголем скончались 88 жителей – на 30 меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. За месяц число жертв спиртного увеличилось на пять человек. Такие данные 9 сентября озвучил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации алкоголем было зарегистрировано в Уфе (24 случая), а также в Нефтекамске, Бакалинском и Уфимском районах (по пять).

Общий показатель отравлений спиртным по Башкирии с начала года составил 20,7 случая на 100 тыс. человек (в 2021 было 17). Республиканский уровень существенно превышен в городах Октябрьском и Стерлитамаке (в 4,4-4,7 раза), а также в Дюртюлях, Дюртюлинском и Стерлитамакском районах (в 2,4-3,3).