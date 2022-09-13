В Башкирии полиция изъяла 6,5 тыс. литров нелегального алкоголя

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В башкирском городе Кумертау полиция изъяла более шести тысяч литров нелегального алкоголя. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Из предварительных данных следует, что в начале 2021 года группой лиц был организован нелегальный бизнес. Они закупали в соседнем регионе спиртосодержащую жидкость и, разлив по бутылкам, продавали ее под видом крепкого алкоголя в нескольких районах Башкирии и в Оренбургской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по 14 адресам правоохранители обнаружили около 6,5 тысячи литров продукции. Также было изъято оборудование, восемь тысяч пустых бутылок и автомобили, на которых развозился товар.

Под данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям за производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также за производство, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Двое фигурантов дела в настоящее время заключены под стражу, трое находятся подпиской подписки о невыезде. Предварительное расследование все еще продолжается.