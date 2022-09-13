В Башкирии из-за теплой воздушной массы температура будет выше нормы на 1-2°

В Башкирии на этой неделе на фоне смещения потоков теплой воздушной массы в тыловой части антициклона температура будет выше нормы на 1-2° Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии на этой неделе на фоне смещения потоков теплой воздушной массы в тыловой части антициклона температура будет выше нормы на 1-2°. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил региональный Гидрометцентр.

– Уменьшится вероятность заморозков. Температура воздуха повысится ночью до +5, +10°, днем до +15, +21°, что выше нормы на 1-2°. Дожди различной интенсивности пройдут местами в конце недели, – рассказали специалисты.

Синоптики добавили, что первая декада сентября в Башкирии была холоднее обычного на 1-3°.