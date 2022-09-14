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Общество14 сентября 2022 3:29

Только 6% жителей Башкирии старше 15 лет полностью соблюдают ЗОЖ

Почти 48% граждан республики положительно оценили состояние своего здоровья
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Только 6% жителей Башкирии от 15 лет и старше полностью соблюдают здоровый образ жизни. Они отказались от вредных привычек, занимаются спортом и следят за сбалансированным питанием

Только 6% жителей Башкирии от 15 лет и старше полностью соблюдают здоровый образ жизни. Они отказались от вредных привычек, занимаются спортом и следят за сбалансированным питанием

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только 6% жителей Башкирии от 15 лет и старше полностью соблюдают здоровый образ жизни. Они отказались от вредных привычек и занимаются спортом, а также следят за сбалансированным питанием. Данные по итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения 13 сентября озвучил Башстат.

– Стараются соблюдать ЗОЖ 55% жителей – они отказались от курения, но в остальном позволяют себе поблажки, – отметили аналитики.

Там добавили, что 47,7% жителей республики оценили свое здоровье как хорошее и очень хорошее (средний показатель по регионам Приволжского федерального округа составляет 46%).