Только 6% жителей Башкирии старше 15 лет полностью соблюдают ЗОЖ

Только 6% жителей Башкирии от 15 лет и старше полностью соблюдают здоровый образ жизни. Они отказались от вредных привычек, занимаются спортом и следят за сбалансированным питанием Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только 6% жителей Башкирии от 15 лет и старше полностью соблюдают здоровый образ жизни. Они отказались от вредных привычек и занимаются спортом, а также следят за сбалансированным питанием. Данные по итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения 13 сентября озвучил Башстат.

– Стараются соблюдать ЗОЖ 55% жителей – они отказались от курения, но в остальном позволяют себе поблажки, – отметили аналитики.

Там добавили, что 47,7% жителей республики оценили свое здоровье как хорошее и очень хорошее (средний показатель по регионам Приволжского федерального округа составляет 46%).