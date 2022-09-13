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Общество13 сентября 2022 10:49

В Башкирии за сутки задержали 24 пьяных водителей

Четверо из них были задержаны в Уфе
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки задержали более 20 пьяных водителей. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

В общей сложности за прошедшие 24 часа специалисты республиканской дорожной полиции было зафиксировали более 1 400 нарушений правил дорожного движения. Правоохранителями на дорогах Башкирии были задержаны 24 нетрезвых водителя, четверо из них – на территории Уфы.

Напомним, недавно в Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП разбились его двое детей. Происшествие случилось в Баймаке.