В Башкирии за сутки задержали 24 пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки задержали более 20 пьяных водителей. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

В общей сложности за прошедшие 24 часа специалисты республиканской дорожной полиции было зафиксировали более 1 400 нарушений правил дорожного движения. Правоохранителями на дорогах Башкирии были задержаны 24 нетрезвых водителя, четверо из них – на территории Уфы.

Напомним, недавно в Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП разбились его двое детей. Происшествие случилось в Баймаке.