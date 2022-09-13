В Башкирии разыскивают уголовно наказанного Рифата Гиззатуллина

Фото: ГУФССП по Башкирии

В Башкирии ведется розыск уголовно наказанного Рифата Гиззатуллина. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по республике.

Сообщается, что в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа в размере 550 тысяч рублей. Мужчина не явился к приставам и уже длительное время скрывается, и в итоге бы объявлен в розыск.

Предполагается, что 48-летний Рифат Ринатович может скрываться в Уфе и пердвигаться на белой «Кia Sorento».

Судебные приставы просят всех, кто обладает какай-либо информацией о местонахождении мужчины сообщить ее по номерам 8 (927)-95-95-499 и 8 (347) 273-56-40.