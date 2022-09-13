«Региональный фонд» намерен взыскать с футбольного клуба «Уфа» 105 млн рублей

Госкомпания «Региональный фонд» подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с футбольного клуба «Уфа» 105,6 млн рублей Фото: Рустем АХУНОВ

Госкомпания «Региональный фонд» подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с футбольного клуба «Уфа» 105,6 млн рублей. Заседание назначено на 14 ноября. Соответствующая информация появилась в картотеке дел инстанции.

Как уточнили в «Ъ-Уфа» претензия «Регионального фонда» связана с договором займа в 100 млн рублей, который он в сентябре 2021 года предоставил «Уфе». По соглашению в качестве залога госкомпании предполагалось передать здание по улице Абрамовой, чего сделано не было. В начале августа истец потребовал от команды досрочно вернуть сумму займа с процентами, однако так ее и не получил.