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Происшествия13 сентября 2022 9:18

В Уфе пенсионерка из-за афериста лишилась более 2,5 млн рублей

Женщина стала очередной жертвой телефонного мошенничества
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе аферист лишил пенсионерку более двух миллионов рублей. О преступлении рассказала пресс-служба республиканского МВД.

Как рассказала 64-летняя женщина, ей позвонил незнакомец представившийся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил ей попытке кражи денег с ее личного счета. Для предотвращения хищения злоумышленник убедил свою жертву взять кредит и перевести все средства на якобы безопасный счет. Таким образом, уфимка лишилась более 2,5 миллионов рублей.

Как отметило ведомство, полицейским Башкирии за минувшие сутки поступило 12 сообщений, связанных с мошенничествами. Ущерб от действий аферистов в общем составил более шести миллионов рублей.