Температура воздуха в Башкирии повысится до +20°

В Башкирию после холодов в начале сентября, похоже, наступает бабье лето. Температура воздуха поднимется до +20°, а солнце будет выглядывать чаще Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирию после холодов в начале сентября, похоже, наступает бабье лето. Температура воздуха поднимется до +20°, а солнце будет выглядывать чаще. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

В среду и четверг, 14 и 15 сентября, в республике прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточным, умеренным.

Ночью столбики термометров покажут +3, +8° (местами заморозки, 0, -2°). Днем солнце прогреет воздух до +15, +20°.