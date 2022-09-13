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Общество13 сентября 2022 8:57

Температура воздуха в Башкирии повысится до +20°

Существенных осадков на этом фоне не ожидается
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирию после холодов в начале сентября, похоже, наступает бабье лето. Температура воздуха поднимется до +20°, а солнце будет выглядывать чаще

В Башкирию после холодов в начале сентября, похоже, наступает бабье лето. Температура воздуха поднимется до +20°, а солнце будет выглядывать чаще

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирию после холодов в начале сентября, похоже, наступает бабье лето. Температура воздуха поднимется до +20°, а солнце будет выглядывать чаще. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

В среду и четверг, 14 и 15 сентября, в республике прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточным, умеренным.

Ночью столбики термометров покажут +3, +8° (местами заморозки, 0, -2°). Днем солнце прогреет воздух до +15, +20°.