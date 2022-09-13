В Башкирии количество заболевших COVID-19 приблизилось к 305 тыс. человек

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии количество заболевших коронавирусом приблизилось к 305 тыс. человек. Об этом сообщило региональное Министерство здравоохранения.

С начала пандемии ковид в республике был диагностирован у 304 931 человек. За прошедшие сутки – у 554 человек.

В настоящее время в ковид-госпиталях Башкирии проходят лечение 228 человек, из них 157 граждан являются людьми старше 60 лет. Одолевают коварную инфекцию на дому сейчас 2 814 жителей республики, среди которых 890 граждан – пожилые люди.

Скончалось от инфекции за минувшие 24 часа три человека. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Башкирии составляет 5 797 человек.

Всего с 2020 года в республике выписано с выздоровление 296 092 человека, за прошедший день – 697.

Тем временем, в регионе продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины от ковида за сутки получило 4 386 граждан (всего – 3 254 448), второй – 8 706 (2 998 767).