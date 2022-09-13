Башкирии выделили 55,5 млн рублей на бесплатные туристические поездки для школьников

фото: glavarb.ru

Башкирия потратит 77,7 млн рублей на бесплатные туристические поездки по республике для школьников. 55,5 млн из этой суммы выделил федеральный бюджет, оставшиеся 22,2 млн – местный. Об этом 13 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров.

– Группу формируют школа и районный отдел образования. Участники – ученики 5-9 классов. Дату, время и маршрут - все можно выбрать, – рассказал руководитель региона. – Поездки хорошо организованы, они – двухдневные и бесплатные для школьников. В пакет тура входят переезд, проживание, горячее питание, экскурсии и страховка.

По словам Хабирова, первые поездки уже состоялись. Дети посетили Нуримановский, Благовещенский, Миякинский и Салаватский районы. Там школьники увидели Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь, Павловскую ГЭС, Красный Ключ и другие достопримечательности.

Ранее глава Минтуризм Башкирии Рустем Афзалов рассказал, что за семь месяцев 2022 года республику посетили 1,1 млн туристов. Объем услуг в этой сфере превысил 6 млрд рублей.