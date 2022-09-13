Бюджет Башкирии на 2022 год увеличился на 15,4 млрд рублей

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Бюджет Башкирии на 2022 год увеличился на более чем 15 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Госсобрания.

На будущем заседании депутаты парламента республики рассмотрят закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», который предполагает корректировку доходную и расходную часть регионального бюджета.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, был увеличен план по налоговым и неналоговым доходам в 2022 году.

– Это связано в том числе с дополнительными безвозмездными поступлениями из федерального бюджета в объеме семи миллиардов рублей. Из бюджета республики на социально значимые и иные приоритетные направления в 2022 году выделяется еще 9,2 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на увеличение фонда оплаты труда бюджетников, на социальные выплаты, лекарственное обеспечение и т. д., – заявил чиновник.

Также уточняются объем и источники финансирования дефицита бюджет. По информации Минфина Башкирии, он в полном объеме обеспечен источниками покрытия.

Таким образом, бюджет республики в 2022 году составит по доходам увеличится на 15,4 миллиардов рублей (итого – 271,9 миллиардов), по расходам – на 19,9 миллиардов рублей (296 миллиардов).

Дефицит же бюджет вырастет на 4,5 миллиарда рублей, он составит 24,1 миллиарда.