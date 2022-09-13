В одном из городов Башкирии начался отопительный сезон

12 сентября в башкирском городе Межгорье стартовал отопительный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 сентября в башкирском городе Межгорье стартовал отопительный сезон. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Вячеслав Калугин.

– С 13 сентября 2022 года начинается подача тепла в школы, детские сады, объекты дополнительного образования и социальной сферы, здравоохранения и жилищного фонда, – рассказал сити-менеджер.

Калугин попросил жителей проверить батареи и обеспечить герметичность отопительных систем в квартирах. В случае выявления неисправностей он призвал обраться в управляющую компанию дома.

Напомним, согласно федеральным правилам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне не выше восьми градусов на протяжении пяти дней подряд.