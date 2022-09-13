«Салават Юлаев» на домашней арене проиграл «Спартаку»

фото: «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» 12 сентября на домашней арене проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:3.

Первый период матча оказался безголевым. Во втором отрезке уфимцы пропустили сразу три шайбы. За гостей отличились Илья Талалуев, Александр Хохлачёв и Максим Цыплаков. В самом начале заключительной части встречи «юлаевцы» смогли отквитать один гол. Дальнейшее давление СЮ на ворота соперника исход встречи не изменило.

По итогам матча в турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занял пятую строчку.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (0:0, 0:3, 1:0).

Голы:

0:1 (32:16) – Илья Талалуев (Александр Хохлачёв, Андрей Локтионов);

0:2 (35:30) – Александр Хохлачёв;

0:3 (38:02) – Максим Цыплаков (Джозеф Кин, бол.);

1:3 (40:12) – Сергей Шмелёв (Павел Коледов, Николай Кулёмин).