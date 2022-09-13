В Уфе в ДТП с Nissan Note и Mazda CX-5 пострадал 18-летняя девушка

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера, 12 сентября, в Кировском районе Уфы в столкновении иномарок пострадала молодая девушка. О случившемся рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Айская. 52-летний водитель Mazda CX-5 двигался в сторону улицы Чернышевского и столкнулся с попутной Nissan Note. В результате произошедшего 18-пассажирка «Ниссна» получила ушибы и ссадины. Она обратилась за помощью к медикам и после ее оказания была отпущена домой.

Сейчас по факту случившегося ДТП правоохранители ведут расследование.