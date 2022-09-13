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Общество13 сентября 2022 5:24

В Башкирии власти выделят 58,4 млн рублей на субсидирование перевода автомобилей с бензина на газ

Больше всего возместят средств бизнесменам
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Башкирии выделят 58,4 миллионов рублей на субсидирование перевода автомобилей с бензина на газ. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Средства на возмещение расходов будут выделены из регионального бюджета. На наибольший коэффициент могут рассчитывать предприниматели – субсидия будет умножаться в два раза.

Для легковых авто скидка составит до 75 тысяч рублей, для «Газелей» – до 86 тысяч, для автобусов и грузовиков – до 300 тысяч.

Отдельно Назаров отметил, что в Башкирии для автомобилей, которые работают на природном газе, предоставляется льгота 50% по транспортному налогу.