В аэропорту Уфы из-за сильного тумана задержали вылет 11 рейсов

Сегодня утром, 13 сентября, в аэропорту Уфы из-за ограниченной видимости в условиях сильного тумана задержали вылет 11 рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 13 сентября, в аэропорту Уфы из-за ограниченной видимости в условиях сильного тумана задержали вылет 11 рейсов. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе авиаузла.

– С 4:30 часов […] задержано прибытие 2 рейсов, 1 из которых ушел на запасной аэродром, – передали в аэропорту. – На вылет по метеоусловиям задержано 11 рейсов, а также 2 рейса в связи с поздним прибытием самолетов.

В авиагавани добавили, что пассажирам, который ждали возобновления полета, были предоставлены прохладительные напитки.

Как следует из онлайн-табло аэропорта, на час и более были задержаны рейсы из Уфы в Санкт-Петербург, Сочи, Игарку, Бованенково, Ямбург, Новый Уренгой, Москву и Екатеринбург.