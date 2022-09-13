Железнодорожный переезд в поселке Зинино в Уфе утром 14 сентября закроют на полчаса

14 сентября с 6:00 до 10:00 на железнодорожном переезде в поселке Зинино в Уфе будет затруднено движение транспорта Фото: Виталий КАРНАУХ

14 сентября с 6:00 до 10:00 на железнодорожном переезде в поселке Зинино в Уфе будет затруднено движение транспорта. Это связано с ремонтом путей, передали в мэрии 12 сентября.

Как пояснили в администрации, проезд машин через переезд закроют на 30-40 минут. Там будет дежурить регулировщик. Открыть движение планируется до того, как наступит утренний час-пик.

Мэрия посоветовала автомобилистам заранее составить маршрут поездок.