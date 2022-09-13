Под Уфой из-за лося две женщины разбились в ДТП

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера ночью, 13 сентября, в Уфимском районе Башкирии произошла авария с участием животного. Подробности произошедшего рассказал глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на шоссе Самара-Уфа-Челябинск. Lada Granta, за рулем которой был 45-летний житель Челябинской области, во время движения пор трассе съехала в кювет и перевернулась вверх дном. Из-за случившегося двум пассажиркам «Лады» (женщинам 40 и 61 года) получили травмы, им потребовалась помощь медиков.

Как позже заявил водитель «Гранты», ему пришлось съехать в кювет по причине того, что на дорогу выбежал лось. В нестоящее время по факту случившегося происшествия ведется разбирательство.