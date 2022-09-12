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Происшествия12 сентября 2022 16:18

В башкирском городе сгорел склад с колбасными изделиями

К счастью, никто не пострадал
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Пожарные проникли в здание и подали на тушение 3 ствола.

Пожарные проникли в здание и подали на тушение 3 ствола.

Вечером 12 сентября в Салавате произошел пожар на складе с продуктами на улице Колхозной. Как сообщили в МЧС республики, сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 18:03 по местному времени. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит помещение размером 30х10 метров. Пожарные проникли в здание и подали на тушение 3 ствола.

В 18:48 огонь был локализован, полностью ликвидирован в 20:19. К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал.

На складе хранились колбасные изделия. Причина ЧП устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Напомним, что крупный пожар произошел 10 сентября в Уфе – здесь горел ТЦ «Меркурий», огонь успел распространиться на площади 5400 кв.м. К счастью, людей внутри в тот момент не было.