ГИБДД Башкирии сообщила о начале новой операции

Операция продлится до 16 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 сентября в Башкирии стартовала новая профилактическая операция ГИБДД «Пристегнись». Как сообщил Владимир Севастьянов, она направлена на профилактику ДТП и снижение тяжести последствий при них, и напомнил, что пристегнутый ремень безопасности предотвращает риск получения тяжелых травм.

Так, с начала 2022 года в республике произошло 155 аварий, в которых погибли 44 человека и 181 пострадали. Участники этих аварий не были пристегнуты ремнями безопасности. Цифры также говорят, что с января текущего года сотрудники ГИБДД выявили 73 тысяч административных правонарушений за неиспользование ремней безопасности и оштрафовали 11 тысяч водителей за перевозку детей без автокресел.

Стоит отметить, что с недавних пор за непристегнутый ремень безопасности можно получить административный штраф, выявленный камерой фотофиксации нарушений. Сумма штрафа составляет 1000 рублей. Операция продлится до 16 сентября.