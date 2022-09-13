В Башкирии трех мужчин застали за отвратительным занятием прямо перед подъездом дома

Фото: Соцсети

В башкирском городе Стерлитамак трех мужчин застали за отвратительным занятием прямо перед подъездом многоквартирного дома. Свое возмущение их поведением местный житель выразил в социальных сетях, прикрепив к публикации видео, на котором запечатлены возмутители спокойствия горожан.

– Стерлитамак, знай своих «героев» в лицо! Ранее утро понедельника… Пьют, курят в общественном месте, на замечания матом грубят. А товарищ их блюет возле подъезда. Вызовешь полицию – они убегают, а потом ЖЭУ все прибирать, – такой текст сопровождает опубликованное видео.