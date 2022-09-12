В Башкирии 20-летнего парня несколько раз похищали и пытали из-за долга в 2 тыс. рублей

В Ишимбайском районе Башкирии 20-летнего местного жителя не менее трех раз похищали и пытали из-за долга в 2 тыс. рублей

В Ишимбайском районе Башкирии 20-летнего местного жителя не менее трех раз похищали и пытали из-за долга в 2 тыс. рублей. Обидчиками молодого человека стали его знакомые. Об этом 12 сентября сообщили в МВД и СК республики.

По словам потерпевшего, год назад он занял у 33-летнего приятеля 2 тыс. рублей и не смог вернуть из-за отсутствия денег. Впоследствии долг вырос до 25 тыс. В конце июля кредитор начал угрожать должнику и бить его, а спустя несколько недель и вовсе похитил при помощи 23-летнего друга.

– Двое знакомых потерпевшего, угрожая жизни, вывезли его на автомобиле к берегу реки Белая и нанесли телесные повреждения в виде ожогов. Также похитители вымогали у своей жертвы 25 тысяч рублей, но у него такой суммы не было. Злоумышленники, оставив потерпевшего с различными травмами возле реки, уехали. Тогда горожанин смог добраться до дома, но не стал обращаться за помощью в полицию, – рассказали в МВД.

Через несколько дней ситуация повторилась, и потерпевший рассказал о происходящем родителям, которые в свою очередь обратились в правоохранительные органы. Полицейские задержали подозреваемых. Те признали свою вину и сказали, что выбивали у потерпевшего компенсацию за то, что тот якобы спустил колеса у автомобиля одного их них. Против злоумышленников возбудили уголовные дела о похищении человека по предварительному сговору и вымогательстве.