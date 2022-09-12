Сбитый автобусом уфимец отсудил у «Башавтотранса» 250 тыс. рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбитый автобусом уфимец отсудил у компании «Башавтотранса» 250 тысяч рублей.

Как стало известно, «КП-Уфа» ДТП случилось 10 сентября прошлого года на улице Академика Королева. В результате случившегося пострадавший получил серьезные увечья: перелом верхней челюсти и ушиб головного мозга.

После произошедшего самочувствие и психологическое состояние гражданина ухудшилось, из-за полученных травм у него появились трудности с выполнением повседневной работы. Со стороны участников аварии никакой помощи ему оказано не было.

На этом основании, истец попросил взыскать «Башавтотранса» компенсацию. Суд удовлетворил ходатайство пострадавшего и взыскал с предприятия в его пользу 250 тысяч рублей. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.