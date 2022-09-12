Житель Башкирии лишился денег, желая провести ночь с девушкой по вызову

В башкирском городе Салавате 33-летний местный житель лишился денег, желая провести ночь с девушкой по вызову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В башкирском городе Салавате 33-летний местный житель лишился денег, желая провести ночь с девушкой по вызову. Об этом 12 сентября сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, мужчина нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг и позвонил по указанному номеру. Девушка на том конце провода сказала, что для вызова ей нужно внести предоплату – иначе встречи не будет. Горожанин перевел ей 3 тыс. рублей. После оплаты номер собеседницы оказался заблокирован.