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Общество12 сентября 2022 11:31

Житель Башкирии лишился денег, желая провести ночь с девушкой по вызову

Мужчина согласился внести предоплату и остался в одиночестве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Салавате 33-летний местный житель лишился денег, желая провести ночь с девушкой по вызову

В башкирском городе Салавате 33-летний местный житель лишился денег, желая провести ночь с девушкой по вызову

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В башкирском городе Салавате 33-летний местный житель лишился денег, желая провести ночь с девушкой по вызову. Об этом 12 сентября сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, мужчина нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг и позвонил по указанному номеру. Девушка на том конце провода сказала, что для вызова ей нужно внести предоплату – иначе встречи не будет. Горожанин перевел ей 3 тыс. рублей. После оплаты номер собеседницы оказался заблокирован.