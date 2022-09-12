В Башкирии аферисты лишили пенсионерку более 180 тыс. рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В башкирском городе Октябрьский мошенники лишили пенсионерку более 180 тысяч рублей. О преступлении рассказала пресс-служба регионального МВД.

Женщине на мобильный позвонила некая дама, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов, и заявила о том, что полицией был задержан подозреваемый, завладевший ее персональными данными и сообщил их мошенникам. Лже-правоохранительница сказала жительнице Октябрьского о необходимости снять со своей сберегательной книжки финансы и положить «сейфовые ячейки».

Затем разговор был переведен на «сотрудника банка» , который убедил ее в необходимости никому не рассказывать о предстоящей финансовой операции. Женщина сделал все, как ей велели, и на вопрос настоящего сотрудника, не вынудил ли ее кто снять деньги со счета, она ответила отрицательно.

Таким образом, жительница Октябрьского лишилась более 180 тысяч рублей. Примечательно, что женщина знала о подобных видах мошенничества, однако аферисты настолько ловко ввели ее в заблуждение, что запросто поверила в обман.

Следователям по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.