Юморист Азамат Мусагалиев высмеял башкирский город Агидель в эфире ТНТ

Кадр шоу «Однажды в России» // ТНТ

Юморист и телеведущий Азамат Мусагалиев в эфире шоу «Однажды в России» на ТНТ высмеял центральную площадь башкирского города Агидели до того, как она была реконструирована. Раньше на этой территории был заросший травой пустырь.

– Центральная часть города Агидель. Сразу видно, как асфальт в упорной схватке проигрывает траве и смешанной лесополосе, а жителям города хотелось бы ходить в центр гулять, а не по грибы и ягоды. Сейчас центральная часть города преобразилась: детские площадки, арт-объекты, световые инсталляции. Теперь после прогулки необязательно проверяться на клещей, – пошутил комик.

Отрывок шоу к себе на страницу в соцсетях опубликовал мэр Агидели Фанис Гильванов. Он порадовался, что на ТВ показали новый «световой фонтан» и отметил, что о красоте города теперь знает вся страна.