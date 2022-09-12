В Башкирии ожидаются дожди и заморозки до -2°

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 13 сентября, в Башкирии ожидаются дожди, туманы и заморозки. Это следует из прогноза погоды, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Грядущей ночью жителям республики стоит ожидать небольшой дождь, однако днем существенных осадков не предвидится.

Ночью будет неустойчивый слабый ветер, днем – юго-восточный 5-10 метров в секунду. Эта ночь выдастся очень холодной, температура воздуха составит +1,+6°, а местами даже будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы: столбики термометров опустятся 0,-2°. Днем же будет довольно тепло – +13,+18°.

На республиканских дорогах в будущие ночь и утро автомобилистам стоит быть осторожнее, поскольку в некоторых районах Башкирии ожидается туман, видимость составит менее 500 метров.