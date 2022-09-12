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Общество12 сентября 2022 14:10

В одном из городов Башкирии 12 сентября выпал град

Видео осадков заснял местный житель
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
12 сентября в окрестностях башкирского города Стерлитамака вместе с дождем выпал град величиной с горошину.

12 сентября в окрестностях башкирского города Стерлитамака вместе с дождем выпал град величиной с горошину.

Сегодня днем, 12 сентября, в окрестностях башкирского города Стерлитамака вместе с дождем выпал град величиной с горошину. Видео погодного явления заснял местный житель, сообщила газета «Сельские нивы».

Осадки выпали в частном секторе, в садах микрорайона Заашкадарье. Отметим, что накануне синоптики не предупреждали о граде – в республике прогнозировался лишь небольшой и умеренный дождь.

Завтра, 13 сентября, существенных осадков в Башкирии не ожидается.