В одном из городов Башкирии 12 сентября выпал град

12 сентября в окрестностях башкирского города Стерлитамака вместе с дождем выпал град величиной с горошину.

Сегодня днем, 12 сентября, в окрестностях башкирского города Стерлитамака вместе с дождем выпал град величиной с горошину. Видео погодного явления заснял местный житель, сообщила газета «Сельские нивы».

Осадки выпали в частном секторе, в садах микрорайона Заашкадарье. Отметим, что накануне синоптики не предупреждали о граде – в республике прогнозировался лишь небольшой и умеренный дождь.

Завтра, 13 сентября, существенных осадков в Башкирии не ожидается.