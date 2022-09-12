В Башкирии перевернулась и вдребезги разбилась грузовая фура Scania

Вчера, 11 сентября, в Салаватском районе случилась авария с участием грузовой фуры. О происшествии рассказала пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

ДТП произошло на дороге Кропачево- Месягутово недалеко от села Алькино. 51-летний водитель не смог справиться с управлением, в результате чего грузовая фура Scania улетела в овраг и перевернулась.

На месте случившегося работали спасатели из села Малояз. К счастью, шофер грузовика не пострадал.

– Уважаемые водители! Будьте осторожны на дорогах! Соблюдайте правила дорожного движения! – призвали сотрудники Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.