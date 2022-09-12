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Общество12 сентября 2022 10:32

С 16 сентября школьники в Башкирии смогут подать заявления на получение денежных премий

Победители и призеры олимпиад могут претендовать на вознаграждение до 100 тыс. рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии с 16 по 30 сентября одаренные школьники и их учителя смогут подать заявления на получение премии главы республики

В Башкирии с 16 по 30 сентября одаренные школьники и их учителя смогут подать заявления на получение премии главы республики

В Башкирии с 16 по 30 сентября одаренные школьники и их учителя смогут подать заявления на получение премии главы республики. Суммы вознаграждений варьируются от трех до 100 тыс. рублей. Об этом сообщил региональный Минобр.

Претендентами на премии являются победители и призеры:

– всероссийской олимпиады школьников (сумма поощрения – 60-100 тыс. рублей);

– олимпиад и конкурсов, вошедших в перечень Минобрнауки России (5-10 тыс. рублей);

– межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе (3-5 тыс. рублей).

Соискателям премий нужно будет подать заявление о выплате, копии паспорта, СНИЛСа, ИНН и документов, подтверждающих достижения в олимпиаде, справку с места учебы/работы, реквизиты банка, а также согласие на обработку персональных данных. Все бумаги принимаются по адресу Минобра Башкирии: Уфа, улице Театральная, 5/2, кабине №305.