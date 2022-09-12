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Происшествия12 сентября 2022 12:13

В Уфе в ДТП с Volkswagen Polo и Маzda СХ-5 пострадал годовалый ребенок

Авария случилась на проспекте Салавата Юлаева
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера днем, 11 сентября, в Уфе случилась авария, в которой пострадал годовалый ребенок. Об инциденте рассказала пресс-служба ГИБДД по башкирской столице.

Сообщается, что ДТП произошло напротив электроопоры №1 на проспекте Салавата Юлаева. 23-летний воитель за рулем Volkswagen Polo во время поворота на улицу Мингажева столкнулся со встречной Маzda СХ-5.

В результате произошедшего ЧП пострадал годовалый ребенок, который был пассажиром «Мазды». В момент аварии он находился в детском кресле. Ребенок получил травму голову, ему потребовалась госпитализация.

Сейчас по факту случившейся аварии правоохранители ведут расследование.