В Уфе в ДТП с Volkswagen Polo и Маzda СХ-5 пострадал годовалый ребенок

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера днем, 11 сентября, в Уфе случилась авария, в которой пострадал годовалый ребенок. Об инциденте рассказала пресс-служба ГИБДД по башкирской столице.

Сообщается, что ДТП произошло напротив электроопоры №1 на проспекте Салавата Юлаева. 23-летний воитель за рулем Volkswagen Polo во время поворота на улицу Мингажева столкнулся со встречной Маzda СХ-5.

В результате произошедшего ЧП пострадал годовалый ребенок, который был пассажиром «Мазды». В момент аварии он находился в детском кресле. Ребенок получил травму голову, ему потребовалась госпитализация.

Сейчас по факту случившейся аварии правоохранители ведут расследование.