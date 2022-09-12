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Общество12 сентября 2022 9:24

Хабиров назвал поддержку СВО «самой приоритетной задачей» чиновников

Об этом глава Башкирии сказал на оперативном совещании в региональном правительстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал поддержку специальной военной операции на Украине «самой приоритетной задачей» глав районов республики. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 12 сентября.

– Считайте, что для вас, уважаемые коллеги, поддержка специальной военной операции – приоритетная задача. И другой нет приоритетной. Это самая приоритетная задача. Мы при этом обеспечим устойчивость экономики республики, социальной сферы, – сказал руководитель региона. – У нас есть возможность больше энергии, внимания и заботы [уделять военным и их семьям]. Я не прошу каких-то невозможных вещей.