Хабиров назвал поддержку СВО «самой приоритетной задачей» чиновников

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Глава Башкирии Радий Хабиров назвал поддержку специальной военной операции на Украине «самой приоритетной задачей» глав районов республики. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 12 сентября.

– Считайте, что для вас, уважаемые коллеги, поддержка специальной военной операции – приоритетная задача. И другой нет приоритетной. Это самая приоритетная задача. Мы при этом обеспечим устойчивость экономики республики, социальной сферы, – сказал руководитель региона. – У нас есть возможность больше энергии, внимания и заботы [уделять военным и их семьям]. Я не прошу каких-то невозможных вещей.