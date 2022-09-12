В Башкирии прокуратура выявила более 50 нарушений в деятельности автошкол

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В Башкирии региональная прокуратура выявила более 50 нарушений в деятельности автошкол. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры утверждают, в автошколах Дюртюлей, а также Салаватского и Хайбуллинского районов не проводились медосмотры и техосмотры автомобилей. Некоторые организации, например, использовали транспорт без полисов обязательного страхования гражданской ответственности. А в числе других в учебных машинах не было несъемных дублирующих педалей, аптечек, дублирующих зеркал заднего вида и пр.

Помимо прочего, в автошколах не было актуальных учебных пособий, наглядных материалов и манекенов для обучения технике оказания первой помощи.

– По результатам проверки внесено 34 представления, от руководства автошкол потребовано организовать учебный процесс в соответствии с действующим законодательством, – сообщила прокуратура.

Также в отношении шести должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, и за нарушение установленного порядка проведения обязательного медосвидетельствования водителей транспортных средств.