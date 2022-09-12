В Башкирии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 10%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии заболеваемость коронавирусом ниже, чем, в целом, по России. Об этом сообщили в региональном Минздраве на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии. За последнюю неделю отмечается прирост числа заболевших на 10 процентов, а общее число заболевших достигло 304377 человек. Из них 2967 проходят лечение амбулаторно, еще 255 пациентов находятся в стационарах. На сегодняшний день в больницах развернуто 535 инфекционных коек, из которых на сегодняшний день занято 21 процент.

Что касается ревакцинации, то сейчас в Башкирии ревакцинированы 844082 человека, что составляет 59,1 процент от общего плана до конца года в 1426161 укол.