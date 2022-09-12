Башкирия за сезон 2022 года заработала на туризме 6,7 млрд рублей

Фото: Рустем Ахунов

На оперативном совещании в правительстве Башкирии подвели предварительные итоги туристического сезона 2022 года. Министр туризма республики Рустэм Афзалов заявил, что с января по июль этого года регион посетили 1,1 млн туристов из других регионов страны и из-за рубежа.

По данным ведомства, эти цифры позволили республике занять 4 место в Поволжье по динамике туристического потока. Проще говоря, по сравнению с прошлым годом Башкирию стали выбирать чаще, чем соседние регионы для туристических поездок.

- Объем платных услуг населению в сфере туризма за семь месяцев составил 6,7 млрд рублей, что на 22% выше, чем показатель аналогичного периода 2021 года, - подчеркнул Рустэм Афзалов.