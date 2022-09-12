Хабиров попросил мэра Уфы подготовится к отопительному сезону-2022

Отопительный сезон в регионе пока не стартовал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 12 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров попросил министерство ЖКХ и лично мэра Уфы Ратмира Мавлиева подготовиться к отопительному сезону. Хабиров отметил, что с сегодняшнего дня в республике наметилось потепление и нужно завершить подготовку к подаче тепла в дома.

- Будьте готовы, мы сейчас в ответственный период входим, отопительный сезон, - обратился Хабиров к Ратмиру Мавлиеву и и.о. министра ЖКХ Башкирии Ирине Головановой.

Глава Башкирии подчеркнул, что их задача, в том числе, объяснить жителям республики, когда будут включать отопление.

- Как только наступит время «Ч», так сказать, чтобы вы оперативно все подключили. Сейчас проводите необходимые подготовительные работы, - подытожил Хабиров.