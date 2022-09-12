Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 7:01

В Уфе из-за молодежного йыйына полностью закрыли парковку на конгресс-холле

Стоянка будет недоступна до 18:00
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: maps.ufanet.ru

фото: maps.ufanet.ru

Сегодня, 12 сентября, до 18:00 полностью перекрыли парковку напротив конгресс-холла «Торатау». Об этом предупредили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, въезд на стоянку закрыт из-за проведения форума Приволжского федерального округа, который называется «Йыйын молодежи – 2022».

Как ранее рассказала председатель госкомитета молодежной политики Башкирии Яна Гайдук, форум будет проходить с 12 по 14 сентября. На дискуссионных площадках в конгресс-холле соберутся общественники, представители студенчества и молодежных организаций. Там также состоится Всероссийский конкурс проектов Федерального агентства по делам молодежи с грантами до 1,5 млн рублей.