За январь-июль 2022 года в Башкирии умерло 29,3 тыс. человек

В Башкирии за январь-июль 2022 года скончались 29 355 человек – на 4 074 (или на 12,8%) меньше, чем за аналогичный прошлогодний период Фото: Алексей ФОКИН

В Башкирии за январь-июль 2022 года скончались 29 355 человек – на 4 074 (или на 12,8%) меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Младенческая смертность тем временем сократилась на 27,1%: за семь месяцев в республике умерло 102 ребенка в возрасте до одного года (в 2021-м было 140). Данные 9 сентября опубликовал Росстат.

К августу в регионе родились 21 021 ребенок – на 1 758 (или на 7,7%) меньше, чем в прошлом году. Естественная убыль населения в Башкирии составила 8 334 человек (в 2021-м этот показатель был выше – 10 650).