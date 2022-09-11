«Уфа» на выезде сыграла вничью против «СКА-Хабаровск»

фото: ФК "Уфа"

11 сентября футбольный клуб «Уфа» в рамках девятого тура Футбольной национальной лиги на выезде сыграл вничью со «СКА-Хабаровск». Матч состоялся на «Центральном» стадионе в Казани.

Первым забили уфимцы. На 17-й минуте Артем Голубев в падении замкнул передачу с фланга. Хозяева поля сравняли счет лишь на 69-й минуте: головой мяч в ворота переправил Михаил Гащенко.

Сейчас в таблице ФНЛ «Уфа» занимает лишь 14-ю строчку с девятью очками в активе. В десятом туре «горожане» на своем поле примут «Краснодар-2». Игра пройдет 18 сентября.