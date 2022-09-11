В Уфе мужчина 16 раз ударил ножом знакомого, который постоянно его унижал и грозился убить

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю, который за постоянные унижения и угрозу убийством зарезал знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю, который за постоянные унижения и угрозу убийством зарезал знакомого.

Преступление было совершено 24 августа прошлого года. Как следует из материалов разбирательства, в этот день фигурант уголовного дела направлялся домой с похорон. В какой-то момент к нему подошел знакомый, с котором они ранее сидели в одной камере в колонии, и начал требовать деньги на выпивку. Мужчина боялся отказать приятелю, поскольку тот еще со времен тюрьмы унижал его и ранее убил двоих человек. Он купил ему бутылку спиртного, однако товарищ вновь стал вымогать деньги, не давая уйти. Осужденный сказал, что средства у него закончились – тогда собеседник залез рукой себе в карман и стал угрожать ему убийством.

– Угрозу воспринял реально. – рассказал мужчина в суде. – Думал, что [он] выхватил нож, поскольку всегда по двору бегал с ним, угрожал всем, требовал спиртное. [Я] судорожно достал свой рыбацкий нож и сказал ему, что буду защищаться.

Оппонент мужчины выхватил из кармана вилку и ранил его руку. В ответ на это осужденный 16 раз ударил знакомого рыбацким ножом в грудь, живот и шею. Последний скончался от обильной кровопотери.

Суд приговорил уфимца к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики (в том числе и от брата погибшего), наличие малолетнего ребенка, а также систематические унижения и оскорбления и аморальное поведение потерпевшего.