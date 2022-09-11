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Здоровье11 сентября 2022 16:33

В Башкирии впервые с начала апреля за сутки подтвердили более 500 случаев COVID-19

За последние 24 часа от инфекции скончались еще три пациента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии впервые со 2 апреля за сутки подтвердили более пятисот случаев коронавируса: инфекцию диагностировали 503 жителям республики

В Башкирии впервые со 2 апреля за сутки подтвердили более пятисот случаев коронавируса: инфекцию диагностировали 503 жителям республики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии впервые со 2 апреля за сутки подтвердили более пятисот случаев коронавируса: инфекцию диагностировали 503 жителям республики. Число заразившихся с начала пандемии превысило 303,8 тыс. человек. Об этом 11 сентября сообщил местный оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще три пациента. Общее число жертв инфекции достигло 5 791 человека.

Переболели коронавирусом свыше 294,9 тыс. жителей, 453 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции в республике являются 3 150 человек: 227 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.