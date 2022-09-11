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Происшествия11 сентября 2022 15:46

Возвращавшаяся домой из Башкирии семья с двумя детьми разбилась в ДТП под Тюменью

В аварии погибла 4-летняя девочка – ее выбросило из машины после столкновения с кучей грунта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Под Тюменью в ДТП попала семья с двумя детьми, которая возвращалась домой из Башкирии

Под Тюменью в ДТП попала семья с двумя детьми, которая возвращалась домой из Башкирии

Под Тюменью в ДТП попала семья с двумя детьми, которая возвращалась домой из Башкирии. В аварии погибла 4-летняя девочка. Об этом сообщила областная ГИБДД.

Инцидент произошел в третьем часу ночи 11 сентября. Семья – супружеская пара, их 8-летний сын и 4-летняя дочь – на Toyota Corolla ехала из Башкирии в Нижневартовский район Югры. На 292-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень иномарка врезалась в кучу грунта на месте дорожных работ. После столкновения автомобиль опрокинулся, и из его салона выбросило девочку. От полученных травм она скончалась. По предварительным данным, ее перевозили без детского автокресла.

Находившийся за рулем отец семейства 35 лет и его сын получили травмы.