В Башкирии водитель Lada Granta в условиях сильного тумана насмерть сбил человека

фото: ГИБДД РБ

В Ишимбайском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил человека в условиях сильного тумана. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло минувшей ночью ан втором километре трассы Стерлитамак-Карайганово-Ишимбай. Наезд на 41-летнего пешехода, который стоял посреди проезжей части, совершил 40-летний водитель Lada Granta. От удара у автомобиля треснуло лобовое стекло. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Учалинском районе четыре пьяных друга попали в ДТП на ВАЗ-2114 и продолжили пить. Один из них впоследствии скончался.