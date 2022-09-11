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Происшествия11 сентября 2022 15:22

В Башкирии водитель Lada Granta в условиях сильного тумана насмерть сбил человека

Пешеход стоял посреди проезжей части
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Ишимбайском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил человека в условиях сильного тумана. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло минувшей ночью ан втором километре трассы Стерлитамак-Карайганово-Ишимбай. Наезд на 41-летнего пешехода, который стоял посреди проезжей части, совершил 40-летний водитель Lada Granta. От удара у автомобиля треснуло лобовое стекло. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Учалинском районе четыре пьяных друга попали в ДТП на ВАЗ-2114 и продолжили пить. Один из них впоследствии скончался.